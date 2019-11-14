شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف ريال غرامة من هيئة السوق المالية السعودية على "ثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية السعودية فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء، أن فرض الغرامة، جاء نتيجة عدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال الفترة النظامية المحددة.

ويأتي ذلك القرار بعد أن أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تعليق سهم الشركة بجلسة التداول لعدم إعلانها عن قوائمها المالية للربع الثالث من 2019 خلال المهلة النظامية.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر الماضي، عن نتائجها المالية للربع الثاني، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والتي أظهرت ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 432.79% إلى 3.76 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 705.6 ألف ريال بالربع الثاني من عام 2018.