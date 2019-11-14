شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: 20% انخفاضا فى خسائر الشركات التابعة 2018 - 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لاعتماد ميزانية العام المالى 2018-2019 .

وتتبع الشركة القابضة 32 شركة تابعة منها شركة الجوت تحت التصفية منذ يوليو 2018.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لـ"الخليج 365" أن المؤشرات المبدئية للجمعيات العامة للشركات وفق قوائمها المالية ، تشير إلى تخفض خسائر الشركات التابعة بنحمو 20% العام المالى 2018-2019 مقارنة بالعام المالى 2017-2018.

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أضاف أن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يترأس الجمعيات ، بحضور أعضاء مجلس الادارة وممثلى الجهاز المركزى لمحاسبات ورؤساء الشركات التابعة .

ويستمر عقد جمعيات الشركات على مدار الأسبوعين المقبلين.

وبلغت خسائر الشركات العام المالى 2017-2018 نحو 2.6 مليار جنيه.