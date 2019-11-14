شكرا لقرائتكم خبر عن باسل شعيرة على هامش قمة مصر الاقتصادية: ترفيق 1.4 مليون متر أرض بالسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للتطوير الصناعى، رئيس شعبة التطوير الصناعى فى اتحاد الصناعات، الانتهاء من بيع وحدة صناعية بمشروع بوصلة فى أكتوبر ومتبقى 10 وحدات فقط، نسعى للانتهاء من بيعهم بحلول نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن مشروع بوصلة مخصص للصناعات صديقة للبيئة منها الغذائية والهندسية ومخازن.

وكشف شعيرة خلال تصريحات خاصة على هامش قمة مصر الاقتصادية، أنه مزمع إنشاء 50 إلى 60 وحدة صناعية فى المرحلة الثانية من مشروع بوصلة، لافتا إلى أنه سيتم ايضا إنشاء وحدات صناعية مجهزة بمدينة السادات فى المنوفية على أن يجرى طرحها منتصف 2020.

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وبشأن الأراضى الصناعية المتاحة فى أكتوبر، أوضح شعيرة، أن هناك مساحة تصل لـ 300 ألف متر من أصل 3 ملايين متر فى بولاريس الدولية بأكتوبر، لافتا إلى توافر مساحات من الأراضى ما بين 4 إلى 5 آلاف وتصل إلى مائة ألف متر

وأوضح أن مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقام على مساحة 55 ألف متر بعدد 56 وحدة صناعية جاهزة بالمرافق لأصحاب المشروعات الصغيرة بمساحات متنوعة للوحدات تبدأ من 500 إلى 800 متر، لافتًا إلى أنه تم جذب كبريات الشركات العالمية فى قطاعات الأدوية والأغذية وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى إن بولارس تعمل على 3 مشروعات حاليا وهى تطوير مليون و400 ألف متر فى السادات و5.5 مليون متر فى العين السخنة و300 ألف متر فى بنى سويف، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير أرض السادات خلال عامين على أن يبدأ التطوير مطلع 2020.