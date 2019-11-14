شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الأربعاء، حيث أغلق عند مستوى 561 فلس، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم خلال الايام القادمة للوصول لمستىو الدعم 545 فلس مرة اخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 565 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 555.0 وبين مستوى المقاومة هو 562.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط