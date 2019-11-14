شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأربعاء كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق عند مستوى 260 فلس، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات قد تصل الى 250 فلس كمستوى اول ثم 255 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 256 فلس وبين مستوى المقاومة هو 263 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط