شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 60 فلس، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 58 فلس منخفضا بالمقارنة باغلاقه السابق، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان شهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم الحالي عند 53 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 60 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 59.1 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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