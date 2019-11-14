شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الأربعاء عند مستوى 125 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطة المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد اشارة سلبية نتوقع ان تساهم في ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير لمستوى الدعم 122 فلس كمستوى اول ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 130 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 123.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 126.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هاب