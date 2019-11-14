شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال الجلسة، حيث استهل الجلسة عند مستوى 465 فلس، الا انه أغلق عند مستوى 471 فلس، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم من اسفل والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم لمستوى الدعم 455 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 485 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 455.0 وبين مستوى المقاومة هو 475.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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