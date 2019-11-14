شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المعدات القابضة (EQUIPMENT) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة اخرى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الأربعاء عند مستوى 18 فلس، بعدما اقترب من مستوى الدعم الحالي عند 15٫50 فلس، مسجلا بذلك اعلى مستوى يصل اليه السهم في اسبوع، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يصل السهم لمستوى 21 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15٫50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.7 وبين مستوى المقاومة هو 19.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد