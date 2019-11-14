شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبي للسهم منذ شهر مايو من العام الحالي، حيث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 745 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، حيث يتداول في قناة هابطة متوسطة الأجل، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 720 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 770 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 741 فلس وبين مستوى المقاومة هو 748 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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