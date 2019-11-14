شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى مرة اخرى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الأربعاء عند مستوى 28٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 32 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 26 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 27.8 وبين مستوى المقاومة هو 29.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد