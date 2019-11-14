مسيعيد (MPHC) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء، حيث انهى الجلسة عند مستوى 2٫56 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 2٫40 ريال، ليكون بذلك السهم نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 2٫65 ثم 2٫90 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2٫40 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.49 وبين مستوى المقاومة هو 2.63 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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