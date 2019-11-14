شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1٫95 ريال، الا انه استطاع ان يغلق مرتفعا عند مستوى 2٫09 ريال، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 2٫15 ريال، وفي حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 2٫35 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2٫02 وبين مستوى المقاومة هو 2.19 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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