شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا طفيفا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 6268 نقطة، في ظل تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ويلامس المؤشر حاليا متوسطة المتحرك لـ 20 يوم والذي يعد دعما قد يدفعه لمستوى 6550 نقطة، شرط نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 6300 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,256 بينما مستوى المقاومة هو 6,274 نقطة
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