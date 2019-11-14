شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 10277 نقطة مرتفعا، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 10200 نقطة، والذي يشكل الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير بينما الحد العلوي 10450 نقطة، ونتوقع استمرار التذبذب بين هذين المستويين حتى اختراق احدهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,232 بينما مستوى المقاومة هو 10,305 نقطة