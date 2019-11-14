شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بالإضافة إلى معدلات البطالة في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتوقعات عند 7.8%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.7% مقابل 5.8% في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 5.8%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.1% مقابل 5.2% في أيلول/سبتمبر.

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