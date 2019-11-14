شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في استراليا خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة 5.3% مقابل 5.2% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد القراءة بذلك القراءة الحالية أعلى من توقعات المحللين الني أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً 19.0 ألف مقابل ارتفاع 12.5 ألف في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 16.2 ألف.

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