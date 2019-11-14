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شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي والتي عدلت من نمو 0.4%، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%.
أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 0.6%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر المثبت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة.
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