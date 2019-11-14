شكرا لقرائتكم خبر عن "الجلود" تعقب على نقل الروبيكى للتنمية الصناعية: نتوقع انفراجة فى الرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود، بقرار مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2018 بنقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقال حربى لـ"الخليج 365"، إن أصحاب مدابغ الروبيكى كان لديهم مشاكل كبيرة فى إدارة شركة القاهرة للاستثمار، التى تدير المشروع، مشيرًا إلى أن أزمة استخراج الرخصة الصناعية سيتم حلها بهذا الوضع، لأن رئيس التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى يعرف جيدا، كافة المشكلات التى تواجه الروبيكى، ولديه قدرات كبيرة على حلها، لأنه معجون بمياه الصناعة بحسب قوله.

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وأشار رئيس دباغة الجلود، إلى أن وزارة البيئة ترى أن دباغة الجلد صناعة ذات مخاطر ومصنفه على أن مخاطرها من الدرجة الثالثة، لذلك نتمنى اجتماع مرتقب بين كافة المسئولين والجهات المعنية وأصحاب المدابغ لحل المشكلات العالقة ومنها أيضا مشكلة المياه.

وأوضح محمد حربى، أن المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، مطلع على ملف أزمة الرخص الصناعية، ولكون الهيئة هى الجهة المنوط حاليا، نتوقع انفراجة كبيرة فى مشكلات الروبيكى.