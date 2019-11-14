شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ، وتصريف تشعبه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليكسر المؤشر سلسلة من أربعة ارتفاعات متتالية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -48.79 نقطة ، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مدعماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7800.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7850.00 ومستوى المقاومة 8128.37 .
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 29
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 155
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 9
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 191
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.