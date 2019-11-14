شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ، وتصريف تشعبه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليكسر المؤشر سلسلة من أربعة ارتفاعات متتالية ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -48.79 نقطة ، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مدعماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8128.37 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 7800.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7850.00 ومستوى المقاومة 8128.37 .

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