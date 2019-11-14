الإنماء يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي - 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع جديد بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.14 ريال ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 22.70 ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.70 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 24.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 23.00 .
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