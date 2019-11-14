كيان السعودية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.27% بما يعادل -0.24 ريال ، وذلك مع وجود دعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 11.00 ، ليستهفد مستوى الدعم 9.63 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.04 ومستوى المقاومة 11.00 .
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