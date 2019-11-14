شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الوطني يؤكد على اختراق خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم العربي الوطني (1080) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاعا أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 0.50 ريال ، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وسط الدعم الإيجابي المستمر بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.14 استعداداً لمهاجته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.14 .