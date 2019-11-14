شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الوطني يؤكد على اختراق خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم العربي الوطني (1080) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاعا أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 0.50 ريال ، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وسط الدعم الإيجابي المستمر بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.14 استعداداً لمهاجته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.14 .
كانت هذه تفاصيل خبر العربى الوطني يؤكد على اختراق خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 14-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.