الجزيرة في هدنة لالتقاط الأنفس – تحليل صباحي - 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.04 ريال ، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 13.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 13.98 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.98 .

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