شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.08% بما يعادل -0.26 ريال ، ويعاني السهم من الضغط السلبي المستمر لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد السهم كسر مستوى الدعم المهم 12.00 ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة السنبية.
لهذا نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 12.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 11.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر التصنيع يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 14-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.