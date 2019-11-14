شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.08% بما يعادل -0.26 ريال ، ويعاني السهم من الضغط السلبي المستمر لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد السهم كسر مستوى الدعم المهم 12.00 ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة السنبية.

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لهذا نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 12.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 11.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .