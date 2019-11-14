دار الأركان ينخفض بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي - 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.67% بما يعادل -0.20 ريال ، ويأتي انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 12.27 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 14.76 إلى 8.24) ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكنها وصلت لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 12.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 13.36 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.27 .
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