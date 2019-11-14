سيرا يتلون بالأحمر – تحليل صباحي – 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.05% بما يعادل -0.38 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 18.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.02 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.82 ومستوى المقاومة 18.76 .

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