سابك يحاول تصريف تشبعه الشرائي - تحليل صباحي – 14-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.80% بما يعادل -1.70 ريال ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 89.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 100.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.90 ومستوى المقاومة 95.00 .

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