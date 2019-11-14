شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السلع الرأسمالية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 14-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر السلع الرأسمالية (TCGI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وقد جاء ارتفاع المؤشر بصعوبة نتيجة محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 7.11 نقطة ، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 3798.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 4000.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3798.20 ومستوى المقاومة 4000.00 .
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