شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. يعنى أيه سلسلة القيمة العالمية؟ البنك الدولى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البنك الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم 2020 "التجارة من أجل التنمية فى عصر سلاسل القيمة العالمية" ،أن سلسلة القيمة العالمية ،هى نمط إنتاج متوزع على عدد من البلدان، بحيث تتخصص كل شركة فى مهمة معينة ولا تنتج السلع كلها .

وأضاف تقرير البنك الدولى ،أن سلاسل القيمة العالمية ،تعمل من خلال التفاعلات بين الشركات بصورة دائمة ،حيث تدفع المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلى مشاركة البلدان فى سلاسل القيمة العالمية ،من خلال تعزيز المشاركة وتوسيع نطاق المنافع.

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أشار التقرير إنه يمكن لسلاسل القيمة العالمية ،أن تعزز النمو وتخلق فرص العمل بصورة أفضل وتحد من الفقر، شريطة أن تقوم البلدان النامية بتعميق اصلاحاتها وتتبع البلدان الصناعية سياسات منفتحة يمكن التنبؤ بها ، لافتا أن التجارة الدولية توسعت بوتيرة سريعة بعد 1990 ،نتيجة ظهور سلاسل القيمة العالمية ،مما ساهم فى تحقيق البلدان الفقيرة لنمو أسرع ولحاقها بالدول المتقدمة وانخفاض معدلات الفقر .



