13 مليون دولار زيادة فى صادرات مصر لدول حوض النيل فى يوليو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إجمالى الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغت الصادرات المصرية خلال هذا الشهر نحو 110 مليون دولار. مقابل 97 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 13 مليون دولار.
ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع الصادرات المصرية بين أبرز الدول بحوض النيل الأربعة، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السودان نحو 35.4 مليون دولار، بالإضافة إلى 33.7 مليون دولار الصادرات المصرية لكينيا، إلى جانب اثيوبيا وبلغت الصادرات المصرية إليها نحو 14 مليون دولار، والصادرات المصرية إلى اريتريا وبلغت 14 مليون دولار، بينما كانت الصادرات المصرية لباقي دول حوض النيل.
وفي المقابل، ارتفعت أيضا الواردات المصرية من دول حوض النيل الأربع، وبلغت إجمالي الواردات نحو 69.3 مليون دولار، خلال شهر يوليو الماضى، موزعة بين الكونغو بواقع 30 مليون دولار، ثم كينيا بواقع 19.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 18 مليون دولار، ثم الواردات من إثيوبيا وتصل إلى 1.1 مليون دولار، وباقى الدول وبلغت الواردات المصرية منها 600 ألف دولار.
الصادرات المصرية لدول حوض النيل
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