شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء انخفاض صافى أرباح سيدى كرير للبتروكيماويات خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، عن تحقيق صافى ربح غير مدقق قيمته 521 مليون جنيه مصرى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 محققة تراجع بنسبة 43.5% مقابل صافى ربح قيمته 922 مليون جنيه مصرى فى التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بينما على أساس ربع سنوى.

وحققت سيدى كرير للبتروكيماويات صافى ربح قيمته 68 مليون جنيه مصرى فى الربع الثالث 2019 محققة تراجع بنسبة 72% مقابل صافى ربح قيمته 241 مليون جنيه مصرى فى الربع الثالث 2018، ويرجع أسباب الانخفاض فى الأرباح إلى عدة أسباب، بحسب مباشر وهى

1- يرجع تدهور صافى أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 إلى انخفاض قدره 7% فى ايرادات المبيعات والذى نتج عنه انخفاض مجمل الربح بنسبة 31.5% مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل الربح من 28% فى التسعة أشهر الأولى 2018 إلى 21% فى التسعة أشهر الأولى 2019 .

وسجلت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إيرادات مبيعات بقيمة 3.929 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 4.228 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من عام 2018، بينما سجلت مجمل ربح قدره 791 مليون جنيه فى التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 1.154 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من عام 2018 .

2- انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجاتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 مقارنة بمتوسط أسعار البيع لتلك المنتجات فى الفترة المقابلة من عام 2018 وأن التراجع فى متوسط أسعار البيع لتلك المنتجات يرجع إلى التراجع فى الأسعار العالمية لها خلال الفترة.

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3- ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى خلال الفترة المشار إليها.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الأمريكى كان 17.88 جنيه فى يناير 2019 وتراجع بنسبة 10% منذ بداية العام و حتى تاريخ هذا التقرير و الذى يقترب فيه سعر الدولار من 16 جنيه مصري.

يذكر أن المنتجات الرئيسية لشركة سيدى كرير تشمل الإيثيلين والبولى إيثيلين بالدرجة الأولى بالإضافة إلى بعض المنتجات الفرعية الأخرى مثل النافتا والبوتاجاز و غيرهم، وتساهم مبيعات البولى إيثيلين السنوية بحوالى 85% من إيرادات المبيعات السنوية للشركة وحوالى 60-65% من تلك المبيعات تتم فى السوق المحلى بينما حوالى 30-35% من مبيعات البولى إيثيلين السنوية للشركة تتم من خلال التصدير إلى الخارج.