شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن تراجعاً غير متوقع في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي نصف مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بزيادة قدرها مليون برميل.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين بنحو 2.3 مليون برميل وزيادة مخزون المقطرات بحوالي 800 ألف برميل في نفس الفترة.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.