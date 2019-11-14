شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع هامشيا لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم على نحو طفيف خلال تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي رغم استمرار الضغوط على العملات الرقمية نتيجة عودة الطلب على أسواق الأسهم والمعادن النفيسة فضلا عن استكشاف المزيد من الشركات لتكنولوجيا "بلوك شين".



وأعلنت "يونايتد بارسيل سيرفيس – يو بي إس" لخدمات الشحن والطرود البريدية الأمريكية التعاون مع شركة "أجري تك" في استكشاف تطبيقات لتكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها.

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وذكرت "يو بي إس" أنها ستشارك "أجري تك" في تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها في شحن لحوم الأبقار إلى اليابان.



ولا تزال الإثيريوم تحت وطأة الضغوط نتيجة القلق الذي ينتاب البعض من أصول العملات الرقمية وتركيز البعض على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في مواجهة التقلبات الشديدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.5% إلى 188 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 189.7 دولار وأقل سعر عند 185.3 دولار.