الاقتصاد

الإثيريوم ترتفع هامشيا لليوم الثاني على التوالي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع هامشيا لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم على نحو طفيف خلال تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي رغم استمرار الضغوط على نتيجة عودة الطلب على أسواق الأسهم والمعادن النفيسة فضلا عن استكشاف المزيد من الشركات لتكنولوجيا "بلوك شين".


وأعلنت "يونايتد بارسيل سيرفيس – يو بي إس" لخدمات الشحن والطرود البريدية الأمريكية التعاون مع شركة "أجري تك" في استكشاف تطبيقات لتكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها.

Advertisements


وذكرت "يو بي إس" أنها ستشارك "أجري تك" في تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها في شحن لحوم الأبقار إلى اليابان.


ولا تزال الإثيريوم تحت وطأة الضغوط نتيجة القلق الذي ينتاب البعض من أصول العملات الرقمية وتركيز البعض على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في مواجهة التقلبات الشديدة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 0.5% إلى 188 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 189.7 دولار وأقل سعر عند 185.3 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإثيريوم ترتفع هامشيا لليوم الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا