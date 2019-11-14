شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "والت ديزني" يقفز 7.3% مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "والت ديزني" خلال تداولات الأربعاء بشكل قوي عقب إعلان الشركة عن وتيرة الاشتراكات في خدمة "ديزني بلس" الجديدة.



وذكرت الشركة الأمريكية أن خدمة "ديزني بلس" المختصة بالعروض والأفلام السينمائية الحصرية جذبت عشرة ملايين مشترك في أول يوم من إطلاقها.



يأتي ذلك على الرغم من إعلان الشركة يوم الثلاثاء مواجهة أعطال وشكاوى من مشكلات تقنية لدى المشتركين في أول يوم من إطلاق "ديزني بلس".

Advertisements



وأفادت الشركة أيضا أن "ديزني بلس" تواصل جذب المشتركين بقوة والاستمتاع بخدمة لا تزيد تكلفتها عنن سبعة دولارات شهرياً.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "والت ديزني" بنسبة 7.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 148.7 دولار، وسجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال التعاملات عند 1549.9 دولار وأقل سعر عند 136.8 دولار.



تأتي مكاسب السهم وجذب المشتركين بالملايين في أول يوم من إطلاق "ديزني بلس" على الرغم من التنافسية القوية في هذه الصناعة مع شركاات على رأسها "نتفليكس" وترقب خدمة مماثلة من "آبل" تحت اسم "تي في بلس".