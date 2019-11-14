استئناف الشراكة بالرمز بين «الاتحاد» والخطوط الباكستانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية، عن استئناف الشراكة بالرمز بينهما لمنح المسافرين مع الشركتين المزيد من الخيارات بين الإمارات وباكستان، وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران. تبدأ مبيعات التذاكر على رحلات المشاركة بالرمز في 12 نوفمبر 2019 على أن تنطلق الرحلة الأولى في 26 نوفمبر.

بموجب هذه الشراكة، ستضع الاتحاد للطيران رمزهاEY على طائرات الخطوط الجوية الدولية الباكستانية المشغّلة بين أبوظبي ولاهور وإسلام أباد وبيشاور، فيما ستحمل طائرات الاتحاد للطيران المشغلة بين أبوظبي وكلّ من كراتشي، إسلام أباد ولاهور وعلى رحلات الربط إلى امستردام، البحرين، كولومبو، شيكاغو، فرانكفورت، لوس أنجلوس، مدريد، موسكو، واشنطن وزيوريخ، وعمان، أثينا، بريزبن، ملبورن، نيروبي، روما وسيدني «بعد الحصول على موافقة السلطات الحكومية».

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، تعتبر شراكتنا مع الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أمراً بديهياً نظراً للعلاقات التاريخية، التجارية والثقافية القوية التي تجمع بين الدولتين، كما أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من أقدم وأكثر شركات الطيران خبرة في آسيا. وستسمح هذه الشراكة بملاقاة الطلب المتزايد على رحلات الأعمال كما رحلات الاستجمام والترفيه من نقطة إلى نقطة، وبتوفير خيارات سفر سلسة للجالية الباكستانية المنتشرة حول العالم، وذلك عبر مقرنا في أبوظبي.

وقال نوشيروان عادل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، إنها فرصة رائعة للتعاون مع الاتحاد للطيران، للوصل بين باكستان ودولة الإمارات ومختلف دول العالم بما يتناسب مع حاجات متعاملينا. لطالما كانت العلاقة بين باكستان والإمارات علاقة قوية ونحن فخورون بالعمل بشكل وثيق مع الاتحاد للطيران.