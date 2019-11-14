شكرا لقرائتكم خبر عن 10٫000درهم ثمن كيلو قهوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، مناقضةً وتجربة تذوق للقهوة المتخصصة للمرة الأولى أمس الأول استقطبت أكثر من 100 ممثل عن قطاع القهوة المتخصصة في الإمارات لتذوق وتقديم عطاءاتهم لشراء بعض أكثر أنواع القهوة جودة وندرة في العالم. وسجلت قهوة «بنما غيشا» رقماً قياسياً من حيث السعر، حيث بيع الكيلوجرام الواحد منها مقابل 10000 درهم، وهي تعد من أكثر أنواع القهوة المتخصصة قيمة في العالم، وحصلت على أعلى درجة على الإطلاق في مسابقة عالمية للقهوة المتخصصة في وقت سابق من العام الجاري وبسبب ندرتها ومحدودية الكميات المتاحة منها للبيع سنوياً.

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