تفاهم بين «Hub71» و«مسك» لتعزيز التعاون

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وقّعت «Hub71» منصة التكنولوجيا العالمية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «مسك»؛ بهدف توفير سوق أكثر ديناميكية للشركات الناشئة بين دولة الإمارات والسعودية. وقد جاء توقيع الاتفاقية خلال منتدى «مسك العالمي»، الذي تُعقد فعالياته على مدار ثلاثة أيام في الرياض. كذلك تم اختيار منصة «Hub71» ك«جهة تنظيم وطنية» من دولة الإمارات لكأس العالم لريادة الأعمال 2020، التي تعد أكبر مسابقة في العالم لأفكار ريادة الأعمال، وهي أيضاً جزء لا يتجزأ من فعاليات المنتدى.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71»: إن الاتفاقية التي وقّعناها مع مؤسسة «مسك» سوف توفر للشركات الناشئة التي تعمل من خلال منصتنا فرصاً أفضل للدخول إلى السوق السعودي المزدهر. كما أنها تتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين المنصتين؛ بهدف تبادل الخبرات والأفكار بشأن السوق، وتوطيد أوجه التعاون بين المستثمرين وتوفير شراكات استراتيجية ومجالات عمل مشتركة بين الجانبين.

وقالت الشيماء حميد الدين، المدير التنفيذي لمنتدى «مسك العالمي»: «نحن في «مسك» ملتزمون بمساعدة الشباب من جميع أنحاء العالم؛ لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، واكتساب موضع قدم في اقتصاد المستقبل. ومن هذا المنطلق فنحن نحرص على دعم ريادة الأعمال وأصحاب الابتكارات والأفكار الخلاقة. وتتيح لنا هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «Hub71» تهيئة بيئة أكثر انفتاحاً وديناميكية للشركات الناشئة وغيرها؛ لدعم نموها وتميزها وازدهارها في المستقبل».

وتحدد مذكرة التفاهم الخطوات اللازمة لبناء منصة تعاون لمساعدة الشركات الناشئة على الاستفادة من القدرات المتاحة بكلٍ من دولة الإمارات والسعودية؛ وذلك من خلال:

تبادل الخبرات والمعلومات بشأن تطورات السوق، والمستثمرين، وشبكات المدربين والموجّهين، والشراكات الاستراتيجية.

توفير خدمات الأعمال والتدريب على أيدي خبراء محليين وعالميين.

الاستفادة من فرص تعزيز قدرات وخبرات ريادة الأعمال.

وسيتم ضم الفائزين في كأس العالم لريادة الأعمال 2019 ضمن القائمة المختصرة؛ للاستفادة من برنامج التحفيز الذي توفره منصة «Hub71».

ومن المقرر أن تتولى «Hub71»، مسؤولية تنظيم سلسلة من المسابقات على نطاق الدولة. وفي هذا الصدد، قال عدي: «سوف نعمل على استكشاف أفضل الشركات الناشئة في كل إمارة من الإمارات السبع، واختيار الأفكار الفائزة، والتي سيمثلها أصحابها (فريق دولة الإمارات) في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2020 المقرر إقامتها في نوفمبر من العام المقبل».

من جهته، قال عبد الرحمن السهيمي، المسؤول عن مبادرات ريادة الأعمال والابتكار العالمية في مؤسسة «مسك»: «سيكون من دواعي سرورنا العمل مع منصة «Hub71» وأول فريق يمثل دولة الإمارات في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2020».