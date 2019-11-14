«غرفة الشارقة» تقود بعثة تجارية إلى شرق إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، صباح أمس اجتماعاً تنسيقياً في إطار استعدادها لتنظيم البعثة التجارية الخامسة إلى شرق إفريقيا والتي تشمل جمهوريتي أوغندا وكينيا خلال الفترة 25 - 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 25 شركة وطنية تعمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وخدمية مختلفة.

وتسعى الغرفة من خلال بعثتها التي يرأسها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ، إلى دعم ومساندة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، لتعزيز صادرات منتجاتهم واكتشاف أسواق جديدة تسهم في توسيع أعمالهم في القارة الإفريقية وعقد شراكات استثمارية مجدية، وذلك في إطار حرص الغرفة على تطوير علاقاتها مع نظرائها من الغرف وغيرها من الجهات المعنية بشؤون التجارة والاستثمار في مختلف دول العالم، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحيوية إلى الإمارة، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة، عبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، بحضور زاك وانوم كيبيدي السفير الأوغندي لدى الدولة، وبيتر موسيمبي قنصل عام جمهورية كينيا، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وعمر علي صالح المستشار الاقتصادي بالغرفة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة وموظفي الغرفة ومركز الشارقة لتنمية الصادرات.

تعزيز الصادرات

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وأكد عبد العزيز محمد شطاف، أن الهدف الرئيس من تنظيم البعثة التجارية الخامسة لدول شرق إفريقيا، يأتي للمساهمة في تعزيز أعمال الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالإمارة وتعريفهم بأسواق جديدة وإتاحة الفرصة أمامهم لعقد اجتماعات عمل مع نظرائهم في هذه الدول لاكتشاف الفرص ومجالات التعاون التجاري والاستثماري، وبما ينعكس على تعزيز صادراتهم وتوسيع أعمالهم في مناطق جغرافية جديدة، مشيراً إلى أن البعثات التجارية التي أوفدتها الغرفة خلال السنوات الخمس الماضية إلى شرق إفريقيا ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجمهوريتي كينيا وأوغندا، حيث تمثل الإمارات المركز الثالث لواردات كينيا بمبلغ وصل إلى 1,27 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الكينية إلى الإمارات 245 مليون دولار، كما تحتل الإمارات المركز الثالث للدول المصدرة لأوغندا بقيمة مليار و270 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الأوغندية إلى الإمارات 428 مليون دولار، وهذا يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم هذا التوجه الاقتصادي والانفتاح التجاري بين الجانبين.

وأشار شطاف إلى أن البعثة التجارية ستشهد هذا العام مشاركة مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في ائتمان الصادرات في الإمارات التي تعمل على توفير أفضل الحلول المبتكرة لدعم المصدرين والمستثمرين ومساندتهم على توسيع أعمالهم العالمية، كما ستنظم البعثة على مدار يومين في كل من جمهوريتي كينيا وأوغندا برنامجاً حافلاً باللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في الدولتين وعقد اجتماعات عمل ثنائية بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.

علاقات متميزة

وأعرب كل من السفير الأوغندي والقنصل العام الكيني، عن سعادتهما بتنظيم البعثة التجارية من إمارة الشارقة إلى بلادهما، كما أثنيا على الجهود المبذولة من غرفة الشارقة لحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي، الذي شهد تطوراً ملحوظاً، نتيجة لتلك البعثات التجارية المتبادلة، والذي تؤكده الأرقام المسجلة في نسب التبادل التجاري، مشيدين بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات عامة والشارقة خاصة.