منى المرّي: دبي مركز رئيسي لتجارة الذهب والمجوهرات عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة أمس، فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية هي الأبرز في هذا المجال من 21 دولة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

اطلعت منى المري، على جانب من المعروضات التي شملها الحدث الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وتعرفت من القائمين على الشركات العارضة الى المنتجات المطروحة وما يمثله لهم هذا الحدث من أهمية مع انعقاده في دبي التي تعد مركزاً رئيسياً لتجارة الذهب والمجوهرات عالمياً، معربة عن تقديرها لمستوى الإبداع والتميز الذي بدى ظاهراً في تصاميم المجوهرات والأحجار الكريمة التي شملتها المعروضات.

وأكدت منى المري قيمة المعارض المتخصصة التي تستضيفها دبي على مدار العام كونها تعزز مكانتها كوجهة عالمية ومركز رئيسي للمبدعين والمصممين والمبتكرين وأصحاب المهارات العالية في شتى المجالات، في الوقت الذي تفتح تلك المعارض - بما تضمه من مشاركات دولية واسعة- المجال أمام تهيئة الفرص للجهات العارضة وكذلك الزوار من المعنيين بهذه القطاعات لاستكشاف آفاق تعاون جديدة فيما بينها، فضلاً عن رصد الأسواق الواعدة التي يمكن أن يفضي هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فيها، بما يعود بالنفع على أعمال ومصالح الطرفين ويمهد لتسجيل قصص نجاح جديدة.

وأشارت منى المرّي إلى ما يمثله قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة والألماس من أهمية بالنسبة لدبي، مستشهدة في ذلك بالأرقام التي أعلنتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشأن تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام 2019، حيث بلغت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات في دبي نحو 180 مليار درهم بزيادة قدرها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018، ما يدلل على تنامي أهمية هذا القطاع وتزايد الإقبال عليه.

ويتضمن معرض دبي الدولي للمجوهرات في نسخته الحالية مجموعة واسعة من العروض، في حين سيستضيف المعرض من خلال «برنامج المشترين» عدداً كبيراً من المشترين من 13 دولة، حيث سيجمع البرنامج أبرز متاجر وعلامات التجزئة المحلية والعالمية وكذلك تجار الجملة والعارضين والأشخاص المؤثرين في هذا القطاع ومن مختلف أنحاء العالم لضمان الوصول إلى تشكيلات فريدة ومزايا تنافسية وفرصة قيّمة لبناء علاقات جديدة في هذا القطاع.

إلى ذلك، انطلق ضمن فعاليات اليوم الأول «منتدى الشرق الأوسط لمصممي المجوهرات» ضمن دورته الثالثة في إطار التعاون الثالث بين معرض دبي الدولي للمجوهرات ومجموعة «ذا نيو جولر»، حيث يستضيف المنتدى متحدثين بارزين سيناقشون مواضيع مختلفة تتعلق بقطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في المنطقة، بما في ذلك التوجهات المستقبلية للقطاع، في حين سيحظى المنتدى كذلك بمشاركة نخبة من تجار التجزئة والمصنّعين والمصمّمين ورؤساء الجمعيات وغيرهم من الشخصيات ذات الصلة بالقطاع. وسيتمكن زوار معرض دبي الدولي للمجوهرات خلال أيامه الثلاثة من الاطلاع على إبداعات متميزة من المجوهرات والأحجار الكريمة، والاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها المعرض الذي يمثل منصة جامعة لكافة العناصر المعنية بهذا القطاع من منتجين ومصممين ومصنعين ومتخصصين في مجال الألماس والأحجار الكريمة وكذلك الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة التي تتطلب قدراً عالياً من الدقة في التعامل مع تلك المقتنيات الثمينة من ناحية القطع والتشكيل.

وستشمل فعاليات اليوم الثاني لمعرض دبي الدولي للمجوهرات ندوة حوارية حول دليل توجهات قطاع المجوهرات «تريندبوك 2021+» الذي يصدره مركز الأبحاث المستقل «تريندفيجن»، وستدير الحوار مصممة المجوهرات الشهيرة عالمياً والرائدة في هذا المجال باولا دي لوكا، لمناقشة طيف واسع من الموضوعات منها تأثير الظواهر الثقافية والاجتماعية في تطور سلوك الشراء، وأحدث توجهات قطاع المجوهرات على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم، والاتجاهات المتوقعة للقطاع خلال العامين القادمين، علاوة على مناقشة الدور المستقبلي لرواد الأعمال، والمصممين والمدونين كمؤثرين في قطاع المجوهرات.

بلدية دبي تشارك في «المعرض الدولي للمجوهرات 2019»

تشارك البلدية ممثلةً بمختبر دبي المركزي في «معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019»؛ تجسيداً لجهود تعزيز مكانة مدينة دبي العالمية في مجال تجارة وتداول منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وأكد المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي، بأن هذه المشاركة المتواصلة للدائرة في معرض دبي الدولي للمجوهرات؛ تأتي تأكيداً لحرص البلدية على توفير أفضل الخدمات لضمان صحة وسلامة الأفراد والمجتمع، كما أن معرض دبي الدولي للمجوهرات؛ يمثل فرصة لتلاقي الثقافات والأذواق من مختلف شعوب العالم؛ حيث تشهد مشاركة البلدية في المعرض كل عام تفاعلاً متميزاً من قبل زواره، الأمر الذي يشكل حافزاً مستمراً لتقديم الأفضل دائماً؛ بفضل الكوادر المتميزة التي تزخر بها بلدية دبي.

تجدر الإشارة إلى توفير مختبر موقعي على منصة البلدية في المعرض لتقديم خدمات مجانية لفحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة؛ بهدف التأكد من جودة المقتنيات التي يتم شراؤها من قبل زوار المعرض، بالاعتماد على خبرة الكادر الفني المشارك في المنصة، واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، إضافة إلى تثقيف زوار منصة بلدية دبي بأهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اقتناء المجوهرات، والإجابة عن تساؤلات الزوار المختلفة في مجال الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. كما يقوم مفتشو الدائرة بجولات رقابية في جميع الأجنحة والمحال المشاركة في المعرض وأخذ عينات من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وإرسالها للفحص بالمختبر الموقعي الذي يحتويه جناح البلدية في المعرض؛ وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير والمتطلبات في هذا المجال، ويتم خلال تلك الجولات التدقيق على الموازين المستخدمة من قبل العارضين؛ للتحقق من دقتها ومدى ملاءمتها وتوافقها مع السلعة المباعة، كما يقوم موظفو المختبر بتقديم التوعية والإرشاد اللازم لزوار المعرض؛ لضمان شرائهم لمنتجات ذات جودة عالية.