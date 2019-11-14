شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تحذر من 5 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من 5 شركات غير مرخصة من قبلها لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابتها وهي «EGM Futures» غير الحاصلة على أي ترخيص و«masdar investment» غير المرخصة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لرقابتها، علماً أنه لا يقصد بالشركة المذكورة «مصدر للاستثمار» المرخصة من «المركزي». كما نوهت بأن «Green Points» و«Limit Markets» و«SWISS PRIME FINANCIAL BROKERAGE»، غير مرخصة من قبلها.
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