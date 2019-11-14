دبي ثاني أفضل مدينة في العالم للسائقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

كشفت دراسة حديثة، أن دبي هي ثاني أفضل مدينة في العالم للسائقين، حيث سجلت درجات عالية في انخفاض الازدحام وجودة الطرق والنقل العام، وانخفاض كلفة الوقود ومواقف السيارات، ومتوسط عمر السيارات.

ووفقاً لمؤشر القيادة في المدن لعام 2019، والذي تعده شركة «ميستر أوتو» الفرنسية، يدفع سائقو السيارات في دبي، ضريبة على الطرق أقل من بعض المدن الغنية الأخرى مثل بيرث، وكالجاري، وفيينا وسنغافورة، ولندن وسيدني.

وكشفت الدراسة أيضاً أن الإمارة تشهد سلوكيات عدوانية أقل أثناء القيادة، بالمقارنة مع بعض المدن الأوروبية والأمريكية والكندية، مثل كالجاري وأوتاوا وزيوريخ، وبيرث وفيينا وأوسلو، وفرانكفورت وأورلاندو وغيرها.

وشملت الدراسة 100 مدينة حول العالم، وتضمنت 15 عاملاً للكشف عن أفضل وأسوأ المدن للقيادة، ومن ثم جمعت هذه العوامل في 3 فئات معيارية، هي البنى التحتية والسلامة على الطريق والتكاليف. وتصدرت مدينة كالجاري الكندية التصنيف بحصولها على علامة تامة، تليها دبي ثانياً بحصولها على 97.87 نقطة، على المؤشر العام، ثم أوتاوا في المركز الثالث (96.9)، وبرن رابعاً (96.23)، وإل باسو خامساً (96)، وفرانكفورت سابعاً (95.99).

وفي تقرير آخر، اعتبرت دبي من بين أقل المدن تلوثاً في العالم، وفقاً لمؤشر جودة الهواء الصادر عن مؤسسة «آي كيوير» IQAir AG السويسرية.