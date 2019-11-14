طلبة وخريجو جامعة عجمان يتطوعون في «إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اسضافت جامعة عجمان القائمين على برنامج المتطوعين - إكسبو 2020 دبي، بهدف عرض البرنامج، وكيفية الاستفادة منه، وطرق الالتحاق به. وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من طلبة وخريجي الجامعة من مختلف الجنسيات والتخصصات، وذلك من خلال الجلسة التعريفية بالبرنامج.

ويعد برنامج المتطوعين في إكسبو أحد عوامل النجاح والقلب النابض لأول إكسبو دولي يقام في المنطقة، حيث يضم أكثر من 30 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الذين سيشاركون في تنظيم إكسبو استثنائي لملايين الزوار والمشاركين.

وأكد القائمون على برنامج المتطوعين إكسبو 2020، أنه، ومن خلال التطوع في هذا الحدث، سيكون المتطوع جزءاً من حدث تاريخي مهم لدولة الإمارات، وهي فرصة لرد الجميل، من خلال التطوع واستضافة أول إكسبو دولي في المنطقة ابتداء من 20 أكتوبر/‏تشرين الأول 2020. كما أنها تجربة تزيد من خبرات المتطوع وتضيف بُعداً قيّماً لحياته الاجتماعية والمهنية.