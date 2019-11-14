وفد شيشاني يطلع على تجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً وفداً من جمهورية الشيشان في مقره الرئيسي بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار جولة الوفد الزائر التي شملت أبرز حاضنات الأعمال القائمة في دولة الإمارات، بهدف الاطلاع على تجربة الدولة في مجال ريادة الأعمال ودعم الابتكار، والتعرف إلى آليات تشجيع ومساعدة رواد الأعمال على تنفيذ مشاريعهم الخاصة.

وكان في استقبال الوفد الشيشاني موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعدد من مديري الإدارات في الصندوق. وضم الوفد ثلاثة فرق من رواد الأعمال المتأهلين للمراحل النهائية في برنامج «منصة زايد للابتكار»، التابع ل «صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال» الذي أسسه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في جمهورية الشيشان.

وتعتبر مبادرة «منصة زايد للابتكار» برنامج مسرعات مجانياً يستهدف الفرق الشابة التي تعمل على تقديم أفكار إبداعية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع الشباب ورواد الأعمال في جمهورية الشيشان على طرح الحلول التقنية المبتكرة، حيث تم تطوير البرنامج من قبل جامعة ولاية غروزني الفنية للنفط ويتم تنفيذه بدعم مالي من «صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال».