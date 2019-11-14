أول إطلاق لـ 3 سيارات«ميتسوبيشي» دفع رباعي جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «الحبتور للسيارت»، الموزع الرسمي لميتسوبيشي في الإمارات، ثلاثة طرازات دفع رباعي جديدة خلال فعاليات النسخة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات. تمهيداً لحقبة جديدة في تاريخ الشركة تجاه حلول النقل المستدامة، مع العرض الأول لسيارة أوتلاندر (PHEV) الهجينة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب سيارات «اي اس اكس»ومونتيرو سبورت طرازي عام 2020. وتعتبر السيارات الثلاث تجسيداً فعلياً للشعار العالمي الجديد لشركة ميتسوبيشي للسيارات «قيادة الطموح».

وسجلت سيارة «أوتلاندر» ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط، وحققت تقنية PHEV إنجازات مهمة للغاية في مجالات حلول النقل. وتسهم سيارة «أوتلاندر» في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى أنها توفر لركابها رحلة هادئة ومريحة. وتعتبر «أوتلاندر» السيارة الهجينة الأفضل مبيعاً في القارة الأوروبية حتى الآن، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 100,000 سيارة في جميع أنحاء أوروبا. كما حققت السيارة مبيعات إجمالية أكثر من 200000 سيارة لتكون «أوتلاندر» السيارة الهجينة الأكثر مبيعاً في العالم.

تعتبر «اي اس اكس 2020 الجديدة» رياضية متعددة الاستعمالات مدمجة، مصممة خصيصاً للاستخدام اليومي سواء على شوارع المدينة أو للقيام بمغامرات ممتعة. وتتوفر السيارة بخياري الدفع الثنائي أو الدفع الرباعي، مع محرك سعة 2.0 لتر مكون من 16 صماماً وناقل حركة و6 نواقل على الوضع الرياضي. كما تتمتع بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة لتأمين سلامة الجسم، ونظام فرامل للتخفيف من أضرار الاصطدام.

أما مونتيرو سبورت 2020 الجديدة الرياضية المتعددة الاستعمالات، فتظهر بشكل أكثر قوة وصلابة، بالإضافة إلى تصميم داخلي متجدد يوفر الراحة والجودة. وتم تزويد مقصورة السيارة بالعديد من التقنيات الجديدة مثل شاشة LCD ملونة قياس 8 بوصات، ونظام فتح وإغلاق للباب الخلفي عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.