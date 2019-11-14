«المالية المركزية» تشارك في لقاء علمي بجامعة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

شاركت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً، في فعاليات اللقاء الفني الأول للبحث العلمي الذي عقد في جامعة الشارقة برعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وبحضور ما يزيد على 15 مؤسسة من مؤسسات الأعمال وريادة الأعمال والمؤسسات الشرطية والمحاكم لمناقشة «دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وعالم الأعمال».

جاءت مشاركة دائرة المالية المركزية بهذا اللقاء الفني في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين الدائرة وجامعة الشارقة لترسيخ العمل المشترك وتبادل الخبرات المهنية في سبيل تأهيل خريجي الجامعة والباحثين عن عمل للوظائف المالية والتخصصية، وانطلاقاً من إيمان الدائرة بأهمية البحث العلمي ودوره الكبير في تطوير العمل المالي بشكل عام وتحسين وزيادة الإنتاجية، وذلك تطبيقاً للتوجهات الاستراتيجية القائمة على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد دعم وتشجيع البحث العلمي من بين الأهداف الاستراتيجية للدائرة 2019-2021، تعزيزاً لتوجهات الإمارة في جعل البحث العلمي منهجاً وأداة مهمة لإيجاد البدائل والحلول للمشكلات التي تواجهها مؤسسات المجتمع ومجتمع الأعمال وإشراك الجهات الأكاديمية المحترفة مثل جامعة الشارقة. وتأكيداً على أهمية البحث العلمي، شكّلت الدائرة فريقاً للبحث العلمي سيركز على تعزيز دور البحث العملي في منهجية العمل بشكل عام وتشجيع الإدارات والأقسام على القيام بذلك كأداة لإيجاد البدائل والحلول المناسبة لخدمة الدائرة والمستفيدين وأصحاب العلاقة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على مدار ثلاث جلسات نقاشية، استعراض أهمية البحث العلمي ودور الجهات المشاركة في اعتماد الآليات اللازمة لدعم البحث العلمي المشترك بين الجامعة والمؤسسات المشاركة لحل المشكلات التي تواجهها من حين إلى آخر، وتطوير وتحسين إنتاجيتها، وكذلك تمويل الأبحاث التي تشرف عليها الجامعة والمؤسسات، وترجمتها إلى خطط عمل ومشاريع تستفيد منها الدولة والإمارة، وذلك إيماناً بالدور التكاملي للجامعة في دعم المعرفة والعمل البحثي في سبيل تحسين وتطوير المجتمع ومجتمع الأعمال.

وقدمت أروى العويس، مدير إدارة الحسابات في دائرة المالية المركزية، عرضاً تقديمياً حول تحدٍ بحثي لتطوير وتبسيط إجراءات العمل من خلال تجربة حقيقية تم التعامل معها ومعالجتها بشكل ناجح ومتميّز، وعرضت تجربة الدائرة في تمكين الكوادر المواطنة وتدريبها وتشجيعها من خلال برامج التدريب السابق واللاحق لعملية التعيين بهدف إعداد الكادر المواطن بشكل مناسب للوظائف المالية والتخصصية.