السيارات «الكهربائية» و«الهجينة» تهيمن على «دبي الدولي 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

تشهد الدورة الحالية من معرض دبي الدولي للسيارات، هيمنة الطرز الكهربائية والهجينة على منصات المعرض، مظهرة التنوع ضمن هذه الفئة من السيارات في السوق العالمي؛ حيث ركزت أغلب الشركات المصنعة على التكنولوجيا الكهربائية في السيارات وعرضها لزيادة الطلب على وسائل النقل الشخصية الصديقة للبيئة.

يبرز المعرض تفاوتاً في توجهات كبرى شركات صناعة السيارات على صعيد هذه الفئة من المركبات، سواء تلك التي ركزت اهتمامها على الجوانب الصديقة للبيئة أو من خلال سرعة الشحن والمسافة المقطوعة للشحنة الواحدة، إلا أن المعرض لم يفتقر إلى ظهور طرز وموديلات أخرى سواء كانت سيارات فارهة أو رياضية.

وكشف العديد من الشركات عن سيارات كهربائية جديدة تتنوع بين نماذج أولية لسيارات، سيتم طرحها في السوق خلال الفترة القادمة ونسخ كهربائية من سيارات طرحت فعلياً في السوق ولاقت إقبالاً وترحيباً من قبل المستهلكين مثل نيسان «ليف» و جاكوار «أي بيس» وشفرولية «بولت»، ومرسيدس «أي كيو سي».

وشهد المعرض الإطلاق العالمي الأول عن سيارة «أسبارك أو دبليو أل»، أول سيارة يابانية كهربائية خارقة تنتج 1150 حصاناً وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين، وتبلغ سرعتها القصوى 280 كيلومتراً في الساعة وتستطيع قطع مسافة 300 كيلومتر عند شحن بطاريتها بالكامل. وقدمت شركة جاكوار سيارة «أي بيس» الكهربائية بالكامل بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة بغضون 4.8 ثانية ويكفي شحن الكهربائية الواحدة لمسافة 470 كيلو متراً.

جاكوار لاند روفر

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وقال سلمان سلطان، مدير العلاقات العامة في شركة «جاكوار لاند روفر» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن سيارة «أي بيس»، جهزت بالجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميع المزايا العملية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات خمسة مقاعد، مما يضع «جاكوار» في طليعة ثورة السيارات الكهربائية.

وتستخدم السيارة بطارية ليثيوم- أيون متطورة تتكون من 432 خلية جرابية، بقدرة 90 كيلواط ساعي، ويصل مداها إلى 480 كيلومتراً؛ حيث يمكن شحن البطارية من صفر حتى 80% في غضون 40 دقيقة فقط، باستخدام شاحن التيار المباشر السريع «100 كيلوواط»، ويمكن شحن بطارية السيارة منزلياً باستخدام قابس تيار متناوب جداري «7 كيلوواط»، والحصول على منسوب الشحن نفسه في غضون 10 ساعات، مما يجعله نموذجياً للشحن أثناء الليل.

وأكد سلطان، أن السيارة تشمل مجموعة التقنيات الذكية التي تعمل على زيادة مدى السيارة نظاماً لتكييف البطارية مسبقاً؛ حيث يقوم تلقائياً عند وصله بسيارة «أي بيس» برفع أو خفض درجة حرارة بطاريتها لزيادة مدى القيادة قبل الانطلاق.

وعرضت مرسيدس، أول سيارة لها كهربائية بالكامل «اي كيو أس»، لتدخل في منافسة في سوق السيارات الكهربائية المصنفة ضمن المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات ومداها 470 كيلومتراً.

وقال توماس كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس في الشرق الأوسط: تستهدف مرسيدس طرح 10 طرازات من السيارات الكهربائية بحلول 2022. وأكد كلاين أن المستقبل يتجه نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن مرسيدس تواكب بشكل لافت هذا التوجه.

وقدمت شفرولية سيارة بولت EV الكهربائية، التي جاءت بمستويات جديدة من حيث الأداء المتميز والمدى الطويل الرائد في هذه الفئة. وتمتاز هذه السيارة الكهربائية، بباقة من أحدث الابتكارات إلى جانب قدراتها العملية ومداها الطويل ومعقولية سعرها.

وقال جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط: إن شركة جنرال موتورز، تقود الطريق أمام مستقبل تهيمن عليه السيارات الكهربائية بالكامل على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار رؤية الشركة لمستقبل خالٍ من الحوادث المرورية، والانبعاثات، والازدحام.

وأضاف روث، أن سيارة شفرولية تعتمد على الطاقة الكهربائية التي توفر قوة حصانية تبلغ 204 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 360 نيوتن.متر، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/‏س خلال 7.3 ثانية.

مشاركة نيسان

وقال تييري صباغ، المدير الإداري ل«نيسان» الشرق الأوسط إن الشركة، سلطت الضوء في معرض دبي الدولي للسيارات بنسخته الحالية على تقنيات التنقل الذكي من «نيسان» التي تبدل طرق عمل السيارات وقيادتها ودمجها بالمجتمع.

إضافة إلى تقديم «نيسان ليف» التي توفر مدى قيادة أطول وتضم مجموعة أكبر من التقنيات المتقدمة، إلى جانب التصميم الديناميكي الجديد، الذي يجسد ريادة «نيسان» في عالم التكنولوجيا.

وتقود نيسان ليف نهج التنقل الذكي من «نيسان»، الذي يجسد الاستراتيجية الرئيسية والمتميزة للشركة في المستقبل، وأسهمت نيسان ليف في تعزيز تكنولوجيا «نيسان» لقيادة السيارات الكهربائية، إلى جانب توسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي.