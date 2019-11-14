«الإنشاءات البترولية» تعزز التحول الرقمي في خطتها الخمسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة لمجموعة «صناعات»، أمس، عن خطة خمسية طموحة تقدر قيمتها بملايين الدراهم، لتعزيز التحول الرقمي في عملياتها، بما يغطي الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للعملاء والموظفين ومختلف المعنيين بقطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة. وجاءت هذه الخطة ثمرة أعمال تقييم شاملة استمرت لمدة عامين، أجرتها بدعم من «مركز ديلويت الرقمي» لتحديد الاحتياجات التقنية المستقبلية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والاستعداد للعالم «الذكي»، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وتم الإعلان عن خطة التحول الرقمي خلال «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك)، حيث تستعرض الشركة خلال الحدث أيضاً، خارطتها للتحول الرقمي وكفاءاتها التقنية المطوّرة، حيث قامت بتفعيل مسارين للتحول الرقمي، يُعنى الأول بالشؤون المؤسسية، مع التركيز على تحسين النظام والإجراءات، في حين يستهدف المسار الثاني تعزيز القدرات التصنيعية عبر أنظمة الأتمتة المتطورة.

وعقدت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شراكة استراتيجية استثمارية بقيمة 40 مليون درهم، مع «مايكروسوفت» و«آفيفا»، لتطوير أنظمتها الداخلية وأنظمة التفاعل المباشر مع العملاء. كما تم تشكيل فريق ابتكار داخلي متخصص لتطبيق حلول أتمتة العمليات الصناعية للشركة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير قيمة مضافة للعملاء.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «تسهم التطورات التقنية المستمرة في رسم ملامح جديدة لقطاع الطاقة، مما يلقي الضوء على أهمية الاستثمار في الجيل الجديد من التقنيات الرقمية، التي تضمن قيمة مضافة للعملاء، عبر التركيز على تحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية على كافة المستويات. وتمثل خطة تعزيز التحول الرقمي استثماراً مهماً، يؤكد موقع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بصفتها الأكثر مرونة وقدرة على التكيف في مجال خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع الطاقة».

وقال إحسان عنبتاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «مايكروسوفت الخليج»: «يشهد قطاع الطاقة متغيرات كبيرة، وأدركت الشركات حجم الفرص المتاحة للاستفادة من كم أكبر من المعلومات، وتسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الخدمات، من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة. ومن شأن مثل هذه المبادرات أن تعزز مستويات الإنتاجية والتعاون والابتكار، تزامناً مع مساعدة الشركات في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات».