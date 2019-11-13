شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة 1.3% وتقترب مجدداً من حاجز 17 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات الأربعاء بعد عدة جلسات من الخسائر لتتلقى دعما من الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن السياسة النقدية للبنك المركزي لم تشهد تغيرا على الأرجح في الوقت الحالي إلى حيين تقييم قرارات خفض الفائدة وأثرها على الاقتصاد الأمريكي.

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وذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" ببأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تسير على ما يرام في ظل خلافات على عدة نقاط من أبرزها مشتريات بكين من السلع الزراعية الأمريكية.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% إلى 16.913 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17 دولارا وأقل سعر عند 16.72 دولار.