شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار أمام الين الياباني مع تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين خلال تعاملات اليوم وسط تحول من جانب المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن كالعملة اليابانية والذهب وغيرهما في ظل الشكوك المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشهد المزيد من العراقيل في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.



وأوضحت الصحيفة أن هذه العقبات تتمثل بشكل أكبر في مدى التزام الصين بشراء كميات معينة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

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يأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن واشنطن وبكين تقتربان من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين الياباني سجل -0.4% في أكتوبر/تشرين الأول من -1.1% في القراءة السابقة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 108.7، وسجل أعلى سعر عند 109.1 وأقل سعر عند 108.6.